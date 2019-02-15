Свитолина в драматическом матче проиграла Халеп и не вышла в финал турнира в Дохе

Украинская теннисистка Элина Свитолина в полуфинале турнира WTA в Дохе (Катар) встретилась с экс-первой ракеткой мира Симоной Халеп. Теннисистки определили более сильную по итогу трех сетов.

Сильнее оказалась именно румынка, которой удалось переломить ход противостояния в третьем сете. 6:3, 3:6, 6:4 в пользу Халеп.

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В первой партии Элина впервые отдала свою подачу в третьем гейме. Украинка выигрывала гейм 15:40, однако не смогла его записать в свой актив. В то же время Халеп на своей подаче играла уверенно и не дала шансов украинке сделать обратный брейк. При счете 5:3 Халеп сделала еще один брейк и выиграла сет 6:3.

Второй сет прошел по сценарию первого. И на этот раз два брейка сделала именно Свитолина и за 40 минут сравняла счет в матче.

На старте решающего третьего сета Элина сделала брейк и вышла вперед в счете – 3:0. Впервые во втором сете румынка защитила свою подачу в четвертом гейме. В изнурительном шестом гейме Халеп с боем защитила свою подачу и впоследствии была успешной на приеме. В следующем гейме румынке удалось сравнять счет в сете – 4:4.

После этого лучшей украинской теннисистке не удалось защитить свою подачу и Халеп впервые в сете вышла вперед 5:4. В следующем гейме третья ракетка мира подала на матч и таким образом вышла в финал.

Отметим, что в борьбе за путевку в полуфинал Элина не оставила шансов представительнице Чехии Каролине Муховой.

В свою очередь Халеп в Дохе ранее выбила другую представительницу Украины. На стадии 1/8 финала румынской теннисистке уступила Леся Цуренко.

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