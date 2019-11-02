Свитолина в финале Итогового турнира сыграет с первой ракеткой мира

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Эшли Барти
Эшли Барти / wtatennis.com

Определилась вторая финалистка Итогового турнира по теннису, который проходит в китайском Шэньчжэне. В финале с Элиной Свитолиной сыграет первая ракетку мира Эшли Барти.

В полуфинале 23-летняя австралийка обыграла представительницу Чехии Каролину Плишкову. Последняя проиграла Свитолиной в группе.

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Барти удалось победить Плишкову по итогам трех сетов: 4:6, 6:2, 6:3. Поединок продолжался почти два часа.

Во время группового этапа Барти победила Белинду Бенчич, которую Свитолина одолела в полуфинале, и Петру Квитову. Однако Эшли проиграла Кики Бертенс.

В 2019 году Эшли Барти выиграла Ролан Гаррос. Для австралийки это дебютное выступление на Итоговом турнире. Пути Барти и Свитолиной еще не пересекались.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Теннис Елина Свитолина
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