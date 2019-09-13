Свитолина в напряженном матче победила Путинцеву и пробилась в следующий круг соревнований

Третья ракетка мира Элина Свитолина заставила немного понервничать своих болельщиков. Украинка чуть не вылетела в первом же матче на турнире в китайском Чжэнчжоу.

Матч второго круга турнира против Путинцевой (Свитолина стартовала с этого раунда) должен был состояться еще в четверг, 12 сентября, когда украинка праздновала 25-летие. Но его перенесли из-за дождя.

Читайте также: Свитолина празднует день рождения: чего достигла украинка за один год

Сам матч, который длился два часа и 35 минут, Свитолина начала довольно удачно. И после 2:0 в свою пользу, украинка проиграла следующие четыре гейма. Реализовав один обратный брейк, она таки проиграла первый сет.

Однако Свитолина собралась на второй сет, выиграв все подачи соперницы. Зато она отдала Путинцевой только одну свою подачу, и сравняла счет в матче.

Больше, чем половину времени матча, занял третий сет – один час и 20 минут. А его победительница определилась аж на тай-брейке. Свитолина чуть не повторила ход первого сета – после 2:0 в начале она проигрывала 2:4 и 3:5. Однако в следующем гейме таки сумела реализовать брейк и взять свою подачу. Поэтому впоследствии все перешло на тай-брейк. Но и там начало у Свитолиной не задалось – 0:4. И она снова показала класс и отыгралась. В итоге – 7:5.

Элина Свитолина – Юлия Путинцева 2:1 (3:6, 6:1, 7:6(5)

В следующем матче Свитолина сыграет против Кристины Младенович. Из-за переноса предыдущих матчей, эта игра тоже состоится в пятницу, 13 сентября.