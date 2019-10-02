Свитолина в напряженном матче в Пекине оформила выход в 1/4 финала

Элина Свитолина сумела преодолеть стадию 1/8 финала на престижных соревнованиях в Пекине (Китай). За путевку в четвертьфинал третья ракетка мира победила американку Софию Кенин.

Элина Свитолина – София Кенин 2:1 (6:3, 6:7, 6:3)

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Обе теннисистки в начале матча сосредоточились на защите своих подач. Поэтому в семи геймах ни одной теннисистке не удалось завоевать хотя бы брейк-пойнт.

В восьмом гейме Свитолина первой пришла к брейк-пойнтам и со второй подачи выиграла подачу 20-летней американки. В следующем гейме уже 16 ракетка мира имела два брейк-пойнта на подаче Элины, но украинка отыгралась и выиграла партию.

Украинка удачно начала второй сет, сделав брейк. Но Кенин сразу отыгралась и выровняла счет. В четвертом гейме София была близка, чтобы отобрать подачу Элины, но Свитолина отыграла три брейк-пойнта. Судьба сета решалась на тай-брейке, где сильнее оказалась американка.

В решающем третьем сете Свитолина сделала брейк в шестом гейме и повела 4:2. Далее украинка дважды защитила свою подачу. Таким образом, Свитолина выиграла третий сет, а затем и матч.

В четвертьфинале Свитолина встретится с Кики Бертенс. В 1/16 финала Бертенс выбила представительницу Украины Даяну Ястремскую. Кроме того, Бертенс одна из прямых конкуренток Свитолиной в борьбе за попадание на Итоговый турнир.

Турнир в Пекине относится к категории Premier Mandatory. Он является вторым по значимости в женском туре. Более престижный только Итоговый турнир.