Свитолина в сексуальном бикини проводит отпуск в Дубае: фото

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Элина Свитолина / Фото из открытых источников

Первая ракетка Украини Элина Свитолина после окончания насыщенного сезона отправилась отдыхать в теплые края.

Сил для своих новых побед лучшая украинская теннисистка набирается в Объединенных Арабских Эмиратах, откуда поделилась с подписчиками соблазнительным фото.

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Фанаты Элины оценили такой отдых, а некоторые даже написали ей комплименты.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Golden time @hiltondubai : @iamgaelmonfils

Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina)

Отметим, что украинская спортсменка может позволить себе любой шикарный отдых, ведь по данным журнала Forbes попала в топ-5 самых богатых теннисисток планеты. По результатам этого сезона Элина заработала более шести миллионов долларов.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Елина Свитолина Теннис
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