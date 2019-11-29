Свитолина в сексуальном бикини проводит отпуск в Дубае: фото

Первая ракетка Украини Элина Свитолина после окончания насыщенного сезона отправилась отдыхать в теплые края.

Сил для своих новых побед лучшая украинская теннисистка набирается в Объединенных Арабских Эмиратах, откуда поделилась с подписчиками соблазнительным фото.

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Фанаты Элины оценили такой отдых, а некоторые даже написали ей комплименты.

Отметим, что украинская спортсменка может позволить себе любой шикарный отдых, ведь по данным журнала Forbes попала в топ-5 самых богатых теннисисток планеты. По результатам этого сезона Элина заработала более шести миллионов долларов.