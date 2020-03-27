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Свитолина в смешном видео на TikTok призвала коронавирус уйти

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Элина Свитолина / WTA

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала новое видео в социальной сети TikTok.

В новом видео Элина Свитолина обратилась к коронавирусу, который во всем мире унес жизни более 24 тысяч человек и парализовал всю жизнедеятельность планеты, включая и спорт.

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Что известно о коронавирусе в Украине?По данным Минздава, по состоянию на вечер 27 марта в Украине подтверждено 239 случаев заболевания коронавирусом. Из них 6 человек умерли и лишь 1 человек вылечился.

Интересно, что в тот же день в Черновцах сообщили, что кроме первого вылеченного 26 марта выздоровели еще трое людей.

Как защитить себя от коронавирус/Инфографика 24 Канала

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Здоровье Коронавирус COVID-19 Новости Спорта Елина Свитолина Спорт Теннис
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