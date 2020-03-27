Свитолина в смешном видео на TikTok призвала коронавирус уйти
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала новое видео в социальной сети TikTok.
В новом видео Элина Свитолина обратилась к коронавирусу, который во всем мире унес жизни более 24 тысяч человек и парализовал всю жизнедеятельность планеты, включая и спорт.
Смотрите также Клопп расплакался, когда увидел как медики поют you'll Never Walk Alone в больнице: видео
Что известно о коронавирусе в Украине?По данным Минздава, по состоянию на вечер 27 марта в Украине подтверждено 239 случаев заболевания коронавирусом. Из них 6 человек умерли и лишь 1 человек вылечился.
Интересно, что в тот же день в Черновцах сообщили, что кроме первого вылеченного 26 марта выздоровели еще трое людей.
Как защитить себя от коронавирус/Инфографика 24 Канала
Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram
Читайте также
-
Бывшая звезда "Шахтера" попал в скандал во время карантина: все из-за сексуального фото девушкисегодня , 12:12
-
Два известных спортсмена выздоровели от коронавирусасегодня , 19:55
-
Скандал в украинском футболе: букмекеры принимали ставки на фейковый матчсегодня , 15:11
-
Боец UFC отправил в нокаут незнакомца на улице: видеосегодня , 17:20
-
Франция – Украина: УАФ показывает легендарный матч 1999 года – трансляциясегодня , 20:23
-
"Отчаянный домохозяин" Коноплянка показал, как проводит карантин: фотосегодня , 16:08