Свитолина в свой день рождения поделилась детским фото

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Элина Свитолина
Элина Свитолина / GETTY IMAGES

12-го сентября лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина празднует день рождения. Элине Свитолиной исполняется 25 лет.

В своем Instagram украинская теннисистка опубликовала свое детское фото.

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Throwback to the last time i was flexible ‍♀️ #25 ?

Допис, поширений E l i n a S v i t o l i n a (@elisvitolina)

Сейчас Элина является третьей ракеткой мира, что является лучшим результатом для теннисисток с украинским паспортом.

Вместе с тем, в 2019 году Свитолина сыграла в двух полуфиналах турниров серии Грэнд Слэм (Уимблдон и US Open). До этого ни одной украинской теннисистке такое не удавалось.

За выход в полуфинал US Open Свитолина заработала 960 тысяч долларов. Если бы украинка победила Серену Уильямс в полуфинале, то она заработала бы 1,9 миллиона долларов. Но Свитолина проиграла в полуфинале US Open.

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Теги: Спорт Елина Свитолина Теннис
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