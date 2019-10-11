Свитолина в третий раз подряд вышла на Итоговый турнир WTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в третий раз подряд сыграет на Итоговом турнире WTA. Свитолина стала седьмой теннисисткой, гарантировавшей себе участие.

Свитолина занимает 7-е место в "Чемпионской гонке". Ее конкурентки, Белинда Бенчич и Кики Бертенс, не смогут обойти украинку по итогам турнира в Москве. Тем более, что Кики Бертенс проиграла в 1/4 финала турнира в Линце.

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В случае победы швейцарки над нидерландкой в финале Москвы, Бенчич обойдет Свитолину, а Кики догонит по очкам, но уступит по дополнительным показателям.

Свитолина также заявлена на турнир в Москве.

Вместе с Элиной места на Итоговом турнире, который впервые пройдет в Шэньчжэне, гарантировали еще шестеро теннисисток: Эшли Барти, Каролина Плишкова, Наоми Осака, Симона Халеп, Бьянка Андрееску и Петра Квитова.

В прошлом году Элина Свитолина неожиданно сумела выиграть Итоговый турнир.