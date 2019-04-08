Свитолина вернула одну позицию в рейтинге WTA, Козлова снова совершила прыжок

Украинская теннисистка Элина Свитолина поднялась на шестое место в обновленном рейтинге WTA от 8 апреля. Она сместила на одну строчку вниз Кики Бертенс из Нидерландов.

Сейчас Элина Свитолина из-за травмы взяла паузу в выступлениях. Украинка вернется на корт 22 апреля, приняв участие в выставочном турнире в немецком Штутгарте.

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Леся Цуренко не поменяла свою 26-ю позицию, ровно как и Даяна Ястремская (37). Сразу на 7 позиций вверх поднялась Екатерина Козлова, которая прыгнула на 92 место рейтинга.

Вне топ-100 на две позиции улучшилась Ангелина Калинина (123), а вот Катарина Завацкая опустила ниже на четыре строчки (177).

Лидером рейтинга WTA осталась японка Наоми Осака. Второе место занимает румынка Симона Халеп, а третье – чешка Петра Квитова.

Украинки в топ-200 рейтинга WTA (от 8 апреля)

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