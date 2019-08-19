Свитолина вернулась в топ-5 мирового рейтинга WTA

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Элина Свитолина
Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина снова занимает место в топ-5 мирового рейтинга. Она поднялась сразу на две позиции вверх.

Всего в топ-10 мирового рейтинга только три изменения. Кроме Свитолиной, поднялась вверх и Мэдисон Киз, которая вернулась в первую десятку.

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Зато Кики Бертенс, которая и была до этого на пятой позиции, опустилась на седьмое место.

Лидерство продолжает удерживать Наоми Осака.

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Теги: Новости Спорта Спорт Теннис Елина Свитолина
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