Свитолина вернулась в топ-5 мирового рейтинга WTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина снова занимает место в топ-5 мирового рейтинга. Она поднялась сразу на две позиции вверх.

Всего в топ-10 мирового рейтинга только три изменения. Кроме Свитолиной, поднялась вверх и Мэдисон Киз, которая вернулась в первую десятку.

Воу! Свитолина и Монфис удивили болельщиков фото с поцелуем

Зато Кики Бертенс, которая и была до этого на пятой позиции, опустилась на седьмое место.

Лидерство продолжает удерживать Наоми Осака.