Свитолина впервые с 2014 года проиграла четыре матча подряд

Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла преодолеть стартовый барьер и защитить титул на турнире серии Premier 5 в Риме, Италия.

После победы в четвертьфинале BNP Paribas Open над Маркетой Вондроушовой украинке не удалось выиграть ни одного из четырех следующих поединков.

Обзор матча с Азаренко: Свитолина потерпела унизительное поражение на турнире в Риме, матч дважды прерывался из-за дождя: видео

Индиан-Уэллс (1/2 финала): Бьянка Андрееску;

Майами (2 круг): Ван Яфань;

Мадрид (1 круг): Полин Парментье;

Рим (2 круг): Виктория Азаренко.

В последний раз серию в четыре проигрыша подряд Свитолина показала в 2014 году:

Чарльстон (3 круг): Белинда Бенчич;

Марракеш (1 круг): Патриция Майр-Ахляйтнер;

Мадрид (1 круг): Елена Янкович;

Рим (1 круг): Елена Веснина.

Пять лет назад украинка прервала статистику поражений на турнире в Нюрнберге, где дошла до полуфинала и уступила Каролине Плишковой.

Таким образом, впервые с 2013 года Элина Свитолина приедет на Ролан Гаррос, не имея в своем активе ни одной победы на грунте на турнирах WTA в основной сетке.

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