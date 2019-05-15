Свитолина впервые с 2014 года проиграла четыре матча подряд

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Элина Свитолина
Элина Свитолина / Фото из открытых источников

Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла преодолеть стартовый барьер и защитить титул на турнире серии Premier 5 в Риме, Италия.

После победы в четвертьфинале BNP Paribas Open над Маркетой Вондроушовой украинке не удалось выиграть ни одного из четырех следующих поединков.

Обзор матча с Азаренко: Свитолина потерпела унизительное поражение на турнире в Риме, матч дважды прерывался из-за дождя: видео

  • Индиан-Уэллс (1/2 финала): Бьянка Андрееску;
  • Майами (2 круг): Ван Яфань;
  • Мадрид (1 круг): Полин Парментье;
  • Рим (2 круг): Виктория Азаренко.

В последний раз серию в четыре проигрыша подряд Свитолина показала в 2014 году:

  • Чарльстон (3 круг): Белинда Бенчич;
  • Марракеш (1 круг): Патриция Майр-Ахляйтнер;
  • Мадрид (1 круг): Елена Янкович;
  • Рим (1 круг): Елена Веснина.

Пять лет назад украинка прервала статистику поражений на турнире в Нюрнберге, где дошла до полуфинала и уступила Каролине Плишковой.

Таким образом, впервые с 2013 года Элина Свитолина приедет на Ролан Гаррос, не имея в своем активе ни одной победы на грунте на турнирах WTA в основной сетке.

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Теги: Спорт Новости Спорта Елина Свитолина Теннис
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