Свитолина впервые в карьере карьере вышла в полуфинал турнира WTA в Индиан-Уэллсе: видео

Первая ракетка Украины Элина Свитолина преодолела четвертьфинальную стадию турнира категории Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе, США.

Элина Свитолина – Маркета Вондроушова 2:1 (4:6, 6:4, 6:4)

Читайте также: Элина Свитолина может стать второй ракеткой мира: что для этого нужно

В четвертьфинале соревнований, где наша соотечественница сыграла впервые в карьере, Элина встречалась с чешкой Маркетой Вондрушовой и победила со счетом 4:6, 6:4. 6:4.

Матч длился 2 часа 13 минут. За это время украинка сделала 3 подачи навылет, реализовала 6 из 11 брейк-поинтов и допустила всего одну двойную ошибку. Показатели представительницы Чехии составили 2 подачи навылет при 5 двойных ошибках и 5 из 12 реализованных брейк-поинтов.

За свой успех украинка уже заработала 354 тысячи долларов призовых и поборется за выход в финал с 18-летней Бьянкой Андрееску из Канады, которая на этом турнире уже победил таких опытных теннисисток, как Доминика Цибулкова (6:2, 6:2 ) и Гарбинэ Мугуруса (6:0, 6:1).

К слову, для Элины это будет всего второй полуфинал на турнирах серии Premier Mandatory в карьере – ранее она лишь однажды, в 2016-м в Пекине, доходила до этой стадии.

Видеообзор матча Свитолина – Вондроушова

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram