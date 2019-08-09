Свитолина вслед за Ястремской проиграла юной американке на турнире в Торонто

Первая ракетка Украины Элина Свитолина завершила выступление на турнире серии Premier 5 в Торонто.

На стадии четвертьфинала Свитолина проиграла 20-летней американке Софии Кенин, которая в предыдущем раунде также обыграла другую украинку Даяну Ястремскую – 6:7, 4:6.

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По ходу первой партии Свитолина вела со счетом 4:1, однако затем позволила Кенин нивелировать этот гандикап. Результат сета решился в пользу американской теннисистки на тай-брейке, где украинка трижды проиграла на своей подаче.

Вторая партия поначалу также была за Свитолиной, но потом Кенин завладела преимуществом и уверенно выиграла сет и, соответственно, матч.

В полуфинале американка сыграет с победительницей пары Каролина Плишкова (Чехия) – Бьянка Андрееску (Румыния).

К слову, Свитолина вместе с Даяной Ястремской, Лесей Цуренко и Екатериной Козловой сыграет в основной сетке US Open. Открытый чемпионат США стартует 26 августа и завершится 7 сентября.