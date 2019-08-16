Свитолина второй раз за неделю уступила юной американке: видео

Первая ракетка Украины Элина Свитолина завершила выступления на турнире серии Премьер 5 в Цинциннати.

В матче третьего круга украинка в 2 сетах уступила Софии Кенин из США – 3:6, 6:7.

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Матч продолжался 1 час и 53 минуты. За это время Свитолина записала в свой актив 9 эйсов, 5 спасенных брейкпоинтов, и 2 выигранных гейма на приеме. В это время Кенин только один раз подала на вылет, сделала 7 двойных ошибок и реализовала 3 брейпоинта из 8-ми.

Путевку в полуфинал Кенин разыграет со вторым номером посева японкой Наоми Осакой. Western & Southern Open в Цинциннати пройдет до 18 августа.

Спорт 24 писал, что другая украинка Даяна Ястремская не сумела преодолеть второй круг турнира в американском Цинциннати. Она уступила россиянке Светлане Кузнецовой.

На прошлой неделе 20-летняя Кенин остановила Свитолину на стадии четвертьфинала турнира в Торонто, обыграв перед тем и Даяну Ястремскую.

Видеообзор матча Элина Свитолина – София Кенин