Свитолина выполнила невероятный удар на Australian Open, который шокировал ее саму: видео

Пятая ракетка мира Элина Свитолина в двух сетах обыграла американку Лорен Дэвис в матче второго круга Australian Open.

На тай-брейке второй партии украинке удался невероятный удар возле сетки: мяч ударился о корт на половине американки, а потом благодаря обратному вращению вернулся на половину Свитолиной. Очко было зачислено украинке.

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"Наверное, это лучший удар в моей жизни", – написала Свитолина в Instagram.

Матч второго круга против американки Лорен Дэвис завершился в пользу Элины Свитолиной со счетом 6:2, 7:6. В третьем раунде Australian Open украинка сыграет против Гарбинье Мугурусы из Испании.