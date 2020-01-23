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Свитолина выполнила невероятный удар на Australian Open, который шокировал ее саму: видео

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Элина Свитолина / Фото из открытых источников

Пятая ракетка мира Элина Свитолина в двух сетах обыграла американку Лорен Дэвис в матче второго круга Australian Open.

На тай-брейке второй партии украинке удался невероятный удар возле сетки: мяч ударился о корт на половине американки, а потом благодаря обратному вращению вернулся на половину Свитолиной. Очко было зачислено украинке.

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"Наверное, это лучший удар в моей жизни", – написала Свитолина в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Probably the shot of my life @australianopen

Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina)

Матч второго круга против американки Лорен Дэвис завершился в пользу Элины Свитолиной со счетом 6:2, 7:6. В третьем раунде Australian Open украинка сыграет против Гарбинье Мугурусы из Испании.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Australian Open Елина Свитолина Теннис
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