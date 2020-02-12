24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Свитолина вышла во второй раунд турнира в Хуахине, где чемпионкой является Ястремская

24 Читати новину українською
Элина Свитолина / Фото из открытых источников

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина успешно начала выступление на турнире серии WTA в тайском Хуахине.

Украинка в двух сетах переиграла теннисистку из Нидерландов Бибиану Схофс – 6:2, 6:4.

Смотрите также: Свитолина сыграла в теннис на крыше очень высокого небоскреба в Таиланде: видео

Легко выиграв первый сет, Элина, неожиданно, получила проблемы в другом. Дважды Свитолина делала брейк, но уступала свою подачу сопернице. Однако, взяв гейм на чужой подаче третий раз, Элина довела матч до победы. Свитолина подала 3 эйса, сделав 5 двойных ошибок. Схофс ошибалась еще чаще – 10 двойных за два сета.

За выход в четвертьфинал Thailand Open Элина Свитолина сыграет с 319-й ракеткой мира Сторм Сандерс из Австралии.

Турнир в Хуахине пройдет с 10 по 16 февраля. Действующая победительница соревнований – Даяна Ястремская.

Андрей in, Андрей out. Что стоит за сменой главы президентского Офиса
сегодня
1156
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Елина Свитолина Теннис
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 13:21 Президент ФБУ Продивус получил треть гонорара за мой переход в профи, – украинский боксер
Ігор Саджениця 65
сегодня 10:10 Кто самый популярный спортсмен Украины: топ-10 по количеству подписчиков в Instagram
Андрій Тудовші 241
сегодня 08:57 Ярмоленко зарабатывает больше всех в "Вест Хэме": названы зарплаты игроков в АПЛ
Ігор Саджениця 234
сегодня 07:15 Чемпионат мира по биатлону: где смотреть онлайн
Юрій Семенюк 248
11 февраля 22:42 Невеста Зинченко похвасталась сексуальной фигурой на отдыхе в Дубае – фото
Юрій Семенюк 2820
Новости
Больше новостей
Залиште відгук