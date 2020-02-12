Свитолина вышла во второй раунд турнира в Хуахине, где чемпионкой является Ястремская

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина успешно начала выступление на турнире серии WTA в тайском Хуахине.

Украинка в двух сетах переиграла теннисистку из Нидерландов Бибиану Схофс – 6:2, 6:4.

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Легко выиграв первый сет, Элина, неожиданно, получила проблемы в другом. Дважды Свитолина делала брейк, но уступала свою подачу сопернице. Однако, взяв гейм на чужой подаче третий раз, Элина довела матч до победы. Свитолина подала 3 эйса, сделав 5 двойных ошибок. Схофс ошибалась еще чаще – 10 двойных за два сета.

The No.1 seed @ElinaSvitolina is through to the @thailandopenhh second round after defeating Schoofs, 6-2, 6-4! pic.twitter.com/tndkUOXxjd — WTA (@WTA) February 12, 2020

За выход в четвертьфинал Thailand Open Элина Свитолина сыграет с 319-й ракеткой мира Сторм Сандерс из Австралии.

Турнир в Хуахине пройдет с 10 по 16 февраля. Действующая победительница соревнований – Даяна Ястремская.