Свитолина вышла во второй раунд турнира в Хуахине, где чемпионкой является Ястремская
Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина успешно начала выступление на турнире серии WTA в тайском Хуахине.
Украинка в двух сетах переиграла теннисистку из Нидерландов Бибиану Схофс – 6:2, 6:4.
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Легко выиграв первый сет, Элина, неожиданно, получила проблемы в другом. Дважды Свитолина делала брейк, но уступала свою подачу сопернице. Однако, взяв гейм на чужой подаче третий раз, Элина довела матч до победы. Свитолина подала 3 эйса, сделав 5 двойных ошибок. Схофс ошибалась еще чаще – 10 двойных за два сета.
За выход в четвертьфинал Thailand Open Элина Свитолина сыграет с 319-й ракеткой мира Сторм Сандерс из Австралии.
Турнир в Хуахине пройдет с 10 по 16 февраля. Действующая победительница соревнований – Даяна Ястремская.