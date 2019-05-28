Свитолина засветила фото в прозрачном наряде

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Элина Свитолина
Элина Свитолина / instagram.com/mariana_shafro

Известная во всем мире украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала на своей странице в Инстаграм два фото, где она позирует в изысканном полупрозрачном наряде возле рояля.

На спортсменке было длинное платье из прозрачной светло-коричневой ткани в белую хаотичную полоску, украшенное блестящими переплетениями.

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Под платьем у теннисистки пикантно просвечивалось белье: телесный лиф и высокие черные шортики.

Гламурный лук от amFar. Это было удовольствие,
– подписала фото Элина.

На странице amFar в инстаграм указано, что "фонд для исследований в области СПИД посвящен прекращению глобальной эпидемии СПИД путем инновационных исследований".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

️ @amfar 2.0 ️

Допис, поширений Elina Svitolina (@elisvitolina)

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Теги: Новости Спорта Спорт Теннис Елина Свитолина
Источник: 24 канал
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