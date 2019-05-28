Свитолина засветила фото в прозрачном наряде
Известная во всем мире украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала на своей странице в Инстаграм два фото, где она позирует в изысканном полупрозрачном наряде возле рояля.
На спортсменке было длинное платье из прозрачной светло-коричневой ткани в белую хаотичную полоску, украшенное блестящими переплетениями.
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Под платьем у теннисистки пикантно просвечивалось белье: телесный лиф и высокие черные шортики.
Гламурный лук от amFar. Это было удовольствие,
– подписала фото Элина.
На странице amFar в инстаграм указано, что "фонд для исследований в области СПИД посвящен прекращению глобальной эпидемии СПИД путем инновационных исследований".
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