Свитолина зажигает соблазнительными танцами в TikTok – видео

Первая ракетка Украины Элина Свитолина недавно появилась в TikTok и дальше продолжает удивлять своих фанатов новыми танцами. Украинка в хорошем настроении проводит время в карантине.

Похоже, что французский теннисист Гаэль Монфис открыл в Свитолиной танцевальный талант. Француз отличается своими танцами среди всех теннисистов. Теперь Элина взяла у него эстафету.

Стоит увидеть Тренируйся вместе со Свитолиной: теннисистка поделилась программой тренировок – видео

Этим видео поделилась с фанатами Элина Свитолина в своем инстаграме. Спортсменка выложила в этот раз несколько роликов со своими танцами.

Болельщики отметили танцевальный талант Элины и написали, что эти движения можно умело использовать во время матчей на корте. Фанаты также пошутили, что украинская теннисистка наверняка готовится к поступлению в театральный университет.

TikTok на моем пути во время карантина,

– забавно подписала украинка.

Это уже далеко не первое видео у TikTok для украинки. Свитолина приняла участие в танцевальном челлендже Vibe Tik Tok Challenge, где участник под определенную музыку должен энергично двигать руками и ногами, а под конец замереть. Теннисистка поделилась этим видео с болельщиками в своем инстаграме.

Возможно так Свитолина готовится к участию в танцевальном шоу "Танцы со звездами". Если спортсменка дальше будет выкладывать видео со своими танцами, тогда точно организаторы проекта увидят теннисистку и пригласят принять участие в шоу.

Украинская теннисистка также приняла участие в челлендже с жонглированием туалетной бумагой на теннисной ракетке. Элина Свитолина поделилась со своими болельщиками в своей соцсети.

Также украинка Элина Свитолина выложила видео в своем инстаграме, призывая людей тренироваться вместе с ней. Такими упражнениями теннисистка заполняет перерыв, который стал вынужденным из-за распространения коронавируса.

Еще один челендж "Тренируйся дома – играй за весь мир" спортсменка поддержала в инстаграме.

Добавим, что из-за пандемии коронавируса были отменены все теннисные турниры до июня.

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