Свитолиной покорилось очередное историческое достижение

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Элина Свитолина
Элина Свитолина / GETTY IMAGES

Элина Свитолина квалифицировалась на Итоговый турнир WTA, причем в течение сезона не сыграла ни в одном финале любого турнира. Ей первой удалось это сделать среди топ-8 участников турнира с 1980 года.

В этом сезоне 25-летняя украинка сыграла в пяти полуфиналах, но во всех уступила. При этом Свитолина вышла на Итоговый турнир WTA.

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Полуфиналы Свитолиной в 2019 году

  • Доха. Элина Свитолина - Симона Халеп 1:2
  • Дубаи. Элина Свитолина - Белинда Бенчич 1:2
  • Индиан Уэллс. Элина Свитолина - Бьянка Андрееску 1:2
  • Уимблдон. Элина Свитолина - Симона Халеп 0:2
  • US Open. Элина Свитолина - Серена Уильямс 0:2

Как сообщает Btu.org.ua, в 1980 году Итоговый турнир проходил в марте, а сезон длился с января по декабрь. В том году до конца марта две участницы Итогового турнира Кэти Джордан и Венди Тернбулл не успели выйти ни в один финал.

Джордан до конца сезона в декабре так ни разу до финала и не добиралась.

С 1981-го Итоговый турнир в формате 8 участников в одиночном разряде имел минимум одну теннисистку, которая на протяжении сезона имела в активе хотя бы финал.

Что такое Итоговый турнир?
Это самые престижные соревнования в женском туре WTA. На Итоговый турнир попадают восемь лучших теннисисток по итогам сезона.

В этом году турнир пройдет в Шэньчжэнь (Китай). Призовой фонд 14,000,000 долларов. В прошлом году турнир в Сингапуре выиграла Элина Свитолина.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Спорт Теннис Елина Свитолина Новости Спорта
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