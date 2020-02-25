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Мировой рекорд: 62-летний американец простоял в планке более 8 часов – видео

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Пенсионер Джордж Худ простоял в планке более 8 часов / twitter.com/CNN

Пенсионер Джордж Худ простоял в планке 8 часов, 15 минут и 15 секунд. Американец попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Предыдущий рекорд установил китаец Мао Вэйдун в 2016 году. Он стоял в планке 8 часов, 1 минуту и ​​1 секунду, сообщает CNN.

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Джордж Худ – бывший морской пехотинец. При подготовке Худ в целом простоял в планке около 2100 часов.

Стою в планке 4-5 часов в день. Также в день я делаю 700 отжиманий, 2 тысячи упражнений на пресс по 100 раз за подход и 500 приседаний. Для верхней части тела и рук примерно в день я делаю 300 упражнений с гантелями,
– рассказал 62-летний американец.

Джордж Худ уже заявил о новой цели – мировой рекорд по количеству отжиманий за один час. Для того, чтобы превзойти действующий рекорд, ему нужно отжаться не менее 2807 раз.

62-летний американец простоял в планке более 8 часов: смотрите видео

 

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Автор: Анастасия Зазуляк
Теги: Спорт Новости США Рекорды
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