Святослав Михайлюк установил новый персональный рекорд в НБА: видео

15 Читати новину українською
Святослав Михайлюк (слева)

Украинский защитник Святослав Михайлюк провел успешный матч в НБА. Украинец набрал 15 очков и помог "Детройту" обыграть "Кливленд" (127:94).

Михайлюк набрал 15 очков (5/11 с игры, 3/8 трехочковые), сделал 2 подбора и отдал 4 передачи.

К слову: Украинец Михайлюк провел результативный матч в НБА: видео

Украинец стал третьим по результативности в команде после Андре Драммонда (17 очков). Также он провел 26 минут – это также второй показатель в команде.

"Пистонз" не заметили сопротивления "Кавальерс", выиграв в каждой из четвертей. "Поршни" находятся на 9-м месте турнирной таблицы Восточной конференции НБА.

В следующей игре "Детройт" 5 декабря встретится с "Милуоки Бакс".

Кливленд – Детройт 94:127 (28:32, 18:30, 22:35 26:30)

 

Сегодня началась подача заявок на билеты Евро-2020: где купить и какая цена
сегодня
2273
Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Новости Спорта Баскетбол Святослав Михайлюк
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 12:09 Удар украинки Козловой стал одним из лучших дропшотов года: видео
Юрій Семенюк 5
30 ноября 20:01 Сборная Украины узнала соперников по групповому этапу Евро-2020
Юрій Семенюк 818
сегодня 07:05 Сегодня началась подача заявок на билеты Евро-2020: где купить и какая цена
Михайло Гема 2273
3 декабря 18:57 Данк игрока сборной Украины попал в топ-10 моментов по итогам 2019 года
Юрій Семенюк 40
2 декабря 22:07 Де Лигт – Лучший молодой футболист, Алиссон – вратарь: результаты церемонии France Football
Юрій Семенюк 185
Новости
Больше новостей
Залиште відгук