Святослав Михайлюк установил новый персональный рекорд в НБА: видео

Украинский защитник Святослав Михайлюк провел успешный матч в НБА. Украинец набрал 15 очков и помог "Детройту" обыграть "Кливленд" (127:94).

Михайлюк набрал 15 очков (5/11 с игры, 3/8 трехочковые), сделал 2 подбора и отдал 4 передачи.

К слову: Украинец Михайлюк провел результативный матч в НБА: видео

Украинец стал третьим по результативности в команде после Андре Драммонда (17 очков). Также он провел 26 минут – это также второй показатель в команде.

"Пистонз" не заметили сопротивления "Кавальерс", выиграв в каждой из четвертей. "Поршни" находятся на 9-м месте турнирной таблицы Восточной конференции НБА.

В следующей игре "Детройт" 5 декабря встретится с "Милуоки Бакс".

Кливленд – Детройт 94:127 (28:32, 18:30, 22:35 26:30)