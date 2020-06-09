Турецкие СМИ сообщают, что футбольный тренер Эрол Булут в списке кандидатов, чтобы возглавить киевское "Динамо". Он якобы предложил президенту киевлян Игорю Суркису план развития "Динамо".

Булут якобы поддерживает связь с "Динамо" через агента Вадима Шаблия. Последний отрицает информацию издания Fotospor о том, что Булут через него вышел на контакт с "Динамо".

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Шаблий не знаком с Булутом

Агент Шаблий сообщил, что информация о том, что он якобы ведет переговоры с "Динамо" от имени Булута – не соответствует действительности.

Я не знаком с ним, никогда не встречался и никаких контактов от его имени с руководством "Динамо" у меня не было,

– заявил Шаблий.

По мнению Шаблия, это попытка турецкой стороны добавить в резюме Булута нереальный интерес со стороны "Динамо".

Что известно о Булуте