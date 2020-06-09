Связанный с "Динамо" агент рассказал, возглавит ли клуб иностранный тренер
Турецкие СМИ сообщают, что футбольный тренер Эрол Булут в списке кандидатов, чтобы возглавить киевское "Динамо". Он якобы предложил президенту киевлян Игорю Суркису план развития "Динамо".
Булут якобы поддерживает связь с "Динамо" через агента Вадима Шаблия. Последний отрицает информацию издания Fotospor о том, что Булут через него вышел на контакт с "Динамо".
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Шаблий не знаком с Булутом
Агент Шаблий сообщил, что информация о том, что он якобы ведет переговоры с "Динамо" от имени Булута – не соответствует действительности.
Я не знаком с ним, никогда не встречался и никаких контактов от его имени с руководством "Динамо" у меня не было,
– заявил Шаблий.
По мнению Шаблия, это попытка турецкой стороны добавить в резюме Булута нереальный интерес со стороны "Динамо".
Что известно о Булуте
- В сезоне 2012/13 45-летний специалист начал тренерскую карьеру. Сначала он работал помощником тренера в турецкой команде "Карталспор", помощником тренера команды "Ени Малатьяспор".
- В июне 2014 года Эрол Булут перешел на должность помощника тренера в стамбульском клубе "Истанбул Башакшехир.
- Сейчас Булут возглавляет "Аланьяспор".
- В карьере Булута есть украинский след. В сезоне 2007/2009 он играл за "Металлург" Донецк.