Свобода украинцев – то, что я искала: белоруска объяснила переход в сборную Украины по биатлону

Белорусская биатлонистка Дарья Блашко сменила спортивное гражданство. В новом сезоне Блашко будет выступать за сборную Украины и уже попала в состав команды на первый этап Кубка мира в Эстерсунде. Дарья рассказала, почему решила выступать за украинскую сборную.

Главной причиной перехода в сборную Украины белоруска назвала желание продолжать работу с личным тренером Владимиром Махлаевым. Последнего Белорусская федерация биатлона не включала в тренерский штаб. В сборной Украины Блашко сможет продолжить работу с Махлаевым.

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Эти два года мы работали в соответствии с нашими планами. И очень важно, что в течение всего периода у нас с Владимиром Анатольевичем была огромная поддержка со стороны Министерства спорта, Центров спортивной подготовки Тетиева и Чернигова, а также федерации биатлона Украины и ее президента Владимира Брынзака,

– цитирует Блашко Sport.tut.by.

Белоруска заявила, что почувствовала не только моральную поддержку, но и материальную. "Без финансовой помощи очень трудно было бы планировать сборы, а без веры, что у нас все получится, сложно было бы в принципе пережить это время", – сказала Дарья.

Также спортсменка заявила, что чувствует себя уже больше украинкой, чем белоруской.

Внутренняя свобода украинцев – это то, что я искала. Я получила свободу действий и могу наконец жить не оглядываясь,

– резюмировала Блашко.

В состав сборной Украины, кроме Блашко, вошли Вита Семеренко, Валя Семеренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Надежда Белкина.

Биатлонный сезон стартует 30 ноября в шведском Эстерсунде смешанной эстафетой.

Календарь Кубка мира по биатлону 2019/20 и расписание всех гонок – смотрите здесь.