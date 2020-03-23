Свободные агенты: топ-футболисты, которые летом станут бесплатными
Сотни клубов и футболистов по всему миру оказались в интересном положении. 30 июня заканчиваются контракты у многих футболистов. После этого они больше ничего не должны клубу, а клуб – им. И пандемия коронавируса уже подвинула календарь сезона 2019/2020.
Неудивительно, почему УЕФА рекомендовал всем ассоциациям завершить сезон до 30 июня. С 1-го июля игроки, чьи контракты подошли к концу, имеют полное право не выходить на футбольное поле.
Таким образом, в УЕФА попытались решить правовую формальность и защитить обе стороны от возможных проблем в будущем.
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Но вряд ли текущий сезон удастся завершить вовремя. Случаи заражения коронавирусом только увеличиваются в Европе.
В частности, в Англии перенесли старт АПЛ на 30 апреля, в Испании – объявили о бессрочной остановке всех чемпионатов. А немецкие вирусологи прогнозируют, что футбол в Германию вернется только в 2021 году.
Что делать клубам и футболистам – над этим "ломают голову" агенты и спортивные менеджеры.
Топ-футболисты, в которых завершаются контракты
- Тома Менье – ПСЖ (Франция)
- Виллиан – "Челси" (Англия)
- Дрис Мертенс – "Наполи" (Италия)
- Эдинсон Кавани – ПСЖ (Франция)
- Ян Вертонгег – "Тоттенхэм" (Англия)
- Левен Кюрзава – ПСЖ (Франция)
- Давид Сильва – "Манчестер Сити" (Англия)
- Марио Гетце – "Боруссия" Дортмунд (Германия)
- Педро – "Челси" (Англия)
- Оливье Жиру – "Челси" (Англия)
- Хосе Кальехон – "Наполи" (Италия)
- Адам Лаллана – "Ливерпуль" (Англия)
- Натаниэль Клайн – "Ливерпуль" (Англия)
У многих клубов топ-чемпионатов Европы арендованные игроки составляют едва ли не половину состава.
Клубы с наибольшим количеством арендованных игроков
- СПАЛ (Италия) – 18 арендованных;
- "Фортуна" Дюссельдорф (Германия) – 17 арендованных;
- "Леганес" (Испания) – 14 арендованных;
- "Ньюкасл" (Англия) – 11 арендованных;
- "Брест" (Франция) – 10 арендованных.
Проблема с арендованными футболистами может возникнуть и в Украине. В частности, у 10 игроков "Шахтера", которые на правах аренды играют за "Мариуполь", соглашение с "азовцами" заканчивается именно 30 июня.
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