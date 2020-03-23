Свободные агенты: топ-футболисты, которые летом станут бесплатными

Сотни клубов и футболистов по всему миру оказались в интересном положении. 30 июня заканчиваются контракты у многих футболистов. После этого они больше ничего не должны клубу, а клуб – им. И пандемия коронавируса уже подвинула календарь сезона 2019/2020.

Неудивительно, почему УЕФА рекомендовал всем ассоциациям завершить сезон до 30 июня. С 1-го июля игроки, чьи контракты подошли к концу, имеют полное право не выходить на футбольное поле.

Таким образом, в УЕФА попытались решить правовую формальность и защитить обе стороны от возможных проблем в будущем.

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Но вряд ли текущий сезон удастся завершить вовремя. Случаи заражения коронавирусом только увеличиваются в Европе.

В частности, в Англии перенесли старт АПЛ на 30 апреля, в Испании – объявили о бессрочной остановке всех чемпионатов. А немецкие вирусологи прогнозируют, что футбол в Германию вернется только в 2021 году.

Что делать клубам и футболистам – над этим "ломают голову" агенты и спортивные менеджеры.

Топ-футболисты, в которых завершаются контракты

Тома Менье – ПСЖ (Франция)

Виллиан – "Челси" (Англия)

Дрис Мертенс – "Наполи" (Италия)

Эдинсон Кавани – ПСЖ (Франция)

Ян Вертонгег – "Тоттенхэм" (Англия)

Левен Кюрзава – ПСЖ (Франция)

Давид Сильва – "Манчестер Сити" (Англия)

Марио Гетце – "Боруссия" Дортмунд (Германия)

Педро – "Челси" (Англия)

Оливье Жиру – "Челси" (Англия)

Хосе Кальехон – "Наполи" (Италия)

Адам Лаллана – "Ливерпуль" (Англия)

Натаниэль Клайн – "Ливерпуль" (Англия)

У многих клубов топ-чемпионатов Европы арендованные игроки составляют едва ли не половину состава.

Клубы с наибольшим количеством арендованных игроков

СПАЛ (Италия) – 18 арендованных;

"Фортуна" Дюссельдорф (Германия) – 17 арендованных;

"Леганес" (Испания) – 14 арендованных;

"Ньюкасл" (Англия) – 11 арендованных;

"Брест" (Франция) – 10 арендованных.

Проблема с арендованными футболистами может возникнуть и в Украине. В частности, у 10 игроков "Шахтера", которые на правах аренды играют за "Мариуполь", соглашение с "азовцами" заканчивается именно 30 июня.

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