Сына легенды НБА Карима Абдул-Джаббара Адама арестовали за нанесение ножевых ранений своему соседу. Инцидент произошел вечером в калифорнийском городе Сан-Клементе.

В среду Адам был арестован полицией, сообщает TMZ.

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Инцидент с сыном баскетболиста

Инцидент произошел примерно в 22 часа. В полиции рассказали, что задержанный 28-летний Адам не сопротивлялся полиции.

Жертва была доставлена ​​в больницу с множеством ран, которые не угрожают жизни.

Абдул-Джаббар позже был выпущен из места заключения. Полиция ведет расследование происшествия.

Рост сына знаменитого баскетболиста составляет 2 метра.

Кто такой Абдул-Джаббар