Сын Коломойского сыграл официальный матч за "Днепр", сам олигарх был на матче: фото

Грегори Коломойский дебютировал за баскетбольный клуб "Днепр" в официальном матче. Его команда играла второй матч за Суперкубок Украины.

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Грегори Коломойский не попал в стартовую пятерку на этот матч. В целом же на площадке провел лишь 3 минуты и 43 секунды. Однако никакими результативными действиями не отметился — мячи не забрасывал и не перехватывал, пасы не отдавал. Однако его результативность матча составила 2.

На матче в Днепре был и олигарх Игорь Коломойский.



Игорь Коломойский и главный тренер "Днепра" Денис Журавлев во время матча за Суперкубок (фото БК Днепр ")

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Стоит отметить, что на сайте Федерации баскетбола Украины в отчете о матче и игроков не упоминается участие Коломойского в этом матче.