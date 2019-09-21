Сын Коломойского сыграл официальный матч за "Днепр", сам олигарх был на матче: фото

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Грегори Коломойский
Грегори Коломойский / БК "Днепр"

Грегори Коломойский дебютировал за баскетбольный клуб "Днепр" в официальном матче. Его команда играла второй матч за Суперкубок Украины.

 К слову: "Днепр" выиграл Суперкубок Украины, одолев "Химик" по сумме двух матчей

Грегори Коломойский не попал в стартовую пятерку на этот матч. В целом же на площадке провел лишь 3 минуты и 43 секунды. Однако никакими результативными действиями не отметился — мячи не забрасывал и не перехватывал, пасы не отдавал. Однако его результативность матча составила 2.

На матче в Днепре был и олигарх Игорь Коломойский.


Игорь Коломойский и главный тренер "Днепра" Денис Журавлев во время матча за Суперкубок (фото БК Днепр ")

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Стоит отметить, что на сайте Федерации баскетбола Украины в отчете о матче и игроков не упоминается участие Коломойского в этом матче.

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Теги: Новости Спорта Игорь Коломойский БК Днепр Спорт Баскетбол
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