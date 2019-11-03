Сын легендарного боксера дебютировал в профи-ринге с победы за 15 секунд: видео

Сын легендарного Эвандера Холифилда Эван Холифилд (1-0, 1 КО) успешно дебютировал на профессиональном ринге.

Соперником 22-летнего боксера, выступающего в первом среднем весе, стал его соотечественник Ник Уинстед, который моложе оппонента на один год.

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Поединок длился всего 15 секунд – после стартового гонга Эван набросился на своего соперника и нанес серию сокрушительных ударов, после чего Уинстед оказался на канвасе.

Рефери даже не стал ждать, пока боксер приземлится, просигнализировав о завершении боя. Холифилд-младший, казалось, даже не понял, что бой остановили так быстро, потому что еще долго стоял в углу и готовился продолжить поединок.

Эван Холифилд – Ник Уинстед видео боя

Кто такой Эвандер Холифилд?Эвандер Холифилд – профессиональный боксер, который провел на ринге 56 поединков, в 44 одержал победы, причем 29 нокаутом, 10 боев проиграл, 2 боя свел вничью. Холифилд-старший стал первым, кому удалось стать абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе, после чего он отправился в супертяжи и повторил там свой успех, а два года назад его имя было внесено в Международный зал боксерской славы.