Сын легендарного боксера сдался в бою с бывшим соперником Деревянченко: видео

На арене Talking Stick Resort в Финиксе, штат Аризона, состоялся большой вечер бокса, главным событием которого стал поединок двух бывших чемпионов мира в среднем весе – Дэниэла Джейкобса (36-3, 30 КО) и Хулио Сезара Чавеса-младшего (51-4- 1, 33 КО).

Дэниэл Джейкобс в рамках договорной веса победил Хулио Сезара Чавеса техническим нокаутом после пятого раунда.

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32-летний боксер несколько неуверенно начал бой, но затем вошел в свой ритм и сумел в течение всего трех раундов перехватить инициативу и заставить соперника сдаться.

После пятого раунда Чавес-младший сообщил о повреждении руки и рефери остановил бой, но после боя стало известно, что причиной остановки боя стало повреждение носа, из-за чего мексиканцу было непросто дышать.

Дэниэл Джейкобс – Хулио Сезар Чавес видео боя

Как известно, Дэниэл Джейкобс в 2018 году победил украинца Сергея Деревянченко в бою за титул IBF. Затем американец вышел на объединяющий поединок с Саулем Альваресом, но уступил тому по очкам.