Сын легендарного футболиста "Милана" вылечился от коронавируса

Сын технического директора "Милана" Паоло Мальдини Даниэль сообщил, что вылечился от коронавируса.

Об этом сам футболист рассказал в Instagram.

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Коронавирус? Я сейчас в полном порядке и у меня нет никаких симптомов. Сейчас я уже даже приступил к индивидуальным тренировкам. Моя игра за "Милан"? Мне очень помог Ибрагимович, он умеет справляться. Наследие моего папы и дедушки сильно давит на меня, но я уже привык к такому,

– заявил Мальдини-младший.

21 марта стало известно, что технический директор "Милана" Паоло Мальдини и его сын Даниэль заразились коронавирусной инфекцией (COVID-19).

Из-за пандемии коронавируса все основные европейские чемпионаты приостановили сезон.

В текущем сезоне Даниэль дебютировал за взрослую команду "россонери".

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