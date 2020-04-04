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Сын легендарного футболиста "Милана" вылечился от коронавируса

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Даниэль Мальдини / ФК "Милан"

Сын технического директора "Милана" Паоло Мальдини Даниэль сообщил, что вылечился от коронавируса.

Об этом сам футболист рассказал в Instagram.

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Коронавирус? Я сейчас в полном порядке и у меня нет никаких симптомов. Сейчас я уже даже приступил к индивидуальным тренировкам. Моя игра за "Милан"? Мне очень помог Ибрагимович, он умеет справляться. Наследие моего папы и дедушки сильно давит на меня, но я уже привык к такому,
– заявил Мальдини-младший.

  • 21 марта стало известно, что технический директор "Милана" Паоло Мальдини и его сын Даниэль заразились коронавирусной инфекцией (COVID-19).
  • Из-за пандемии коронавируса все основные европейские чемпионаты приостановили сезон.
  • В текущем сезоне Даниэль дебютировал за взрослую команду "россонери".

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Спорта Спорт Футбол ФК Милан
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