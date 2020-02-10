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Сын легендарного Холифилда нокаутировал соперника за 2 минуты: видео

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Эван Холифилд / twitter.com/BoxingJunkie2

Сын легендарного американского боксера Эвандера Холифилда Эван продолжает покорять профессиональный ринг. 22-летний боксер одержал уже третью подряд победу.

В ноябре 2019-го Эван дебютировал на профессиональном ринге, нокаутировав Ника Уинстеда. В том же месяце он досрочно победил Генри Мендеза.

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8-го февраля Холифилд-младший провел бой в первом среднем весе и одержал свою третью подряд победу.

На этот раз сын легендарного боксера уничтожил 32-летнего земляка Тревиса Неро. Поединок во Флориде (США) не продлился и раунда.

Перспективному боксеру понадобилось меньше минуты, чтобы отправить соперника в нокдаун.

После этого Неро еще дважды побывал на канвасе, вследствие чего рефери решил остановить одностороннее избиение.

За поединком внимательно наблюдал отец Эвана.

Видео боя Эвана Холифилда

Кто такой Эвандер Холифилд? Многократный чемпион мира в супертяжелой (хэвивейт) и первой тяжелой (крузервейт) категориях, бронзовый призер Олимпийских игр в 1984 году. Единственный боксер, который выиграл 4 раза пояс чемпиона мира в супертяжелой весовой категории. Холифилд – первый боксер, который стал чемпионом мира в крузервейте и хэвивейте.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Бокс
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