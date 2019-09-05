Сын легендарного игрока Кафу умер во время футбольного матча

29-летний Данило – сын легендарного игрока "Милана" и "Ромы" Кафу – умер на футбольном поле.

Он праздновал день рождения своей сестры в городе Баруэри и решил сыграть в футбол с друзьями. Во время матча ему стало плохо, у него произошла остановка сердца. Его забрала скорая, но спасти мужчину не удалось, пишет Globo Esporte.

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Напомним, Кафу дважды стал чемпионом мира в составе сборной Бразилии в 1994 и 2002 годах. Большую часть карьеры он провел в двух итальянских клубах – "Роме" и "Милане".