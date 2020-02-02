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Сын легендарного игрока "Милана" Паоло Мальдини Даниэль дебютировал за клуб

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Даниэль Мальдини / sempremilan.com

В матче между "Миланом" и "Вероной" в чемпионате Италии 2 февраля произошло историческое событие – за "россо-нери" дебютировал Даниэль Мальдини.

Игрок вышел на замену уже в компенсированное арбитром время. Он стал третьим игроком из семейства Мальдини, сыгравшим за "Милан" в официальном матче. В 1954 году за команду дебютировал его дедушка Чезаре, а в 1980 году первый матч сыграл его отец Паоло. Оба впоследствии стали легендами "Милана". Первый из них сыграл 347 матчей за итальянский клуб, а второй – 647 матчей.

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Даниэль Мальдини вышел на поле в компенсированное арбитром время на 90+3 минуте. Он заменил Дани Кастильехо. Счет в матче тогда был ничейным 1:1. Фараони отличился за гостей на 13-й минуте, а Чалханоглу сравнял счет на 29-й минуте. На 68-й минуте Амрабат получил красную карточку и покинул "Верону" в меньшинстве.

Видеообзор матча Милан – Верона

 

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Спорт Футбол ФК Милан
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