Сын Шумахера впервые выиграл гонку в Формуле-2

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Мик Шумахер
Мик Шумахер / facebook.com/ScuderiaFerrari

Пилот итальянской команды Prema Powerteam Мик Шумахер одержал первую победу в Формуле-2. Немецкому гонщику не было равных на Гран-при Венгрии.

Мик Шумахер стартовал с поул-позиции и грамотно отбил атаки Нобухару Мацусита в первом повороте. В течение нескольких кругов Мацусита сражался за второе место с Серхио Сетте Камару, что облегчило жизнь немецкому пилоту.

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Но потом японец снова переключился на Мика. Шумахер удерживал первую позицию с первого и до последнего круга и завоевал заслуженную победу.

Вторым финишировал Нобухару Мацусита из Carlin, а третьим Серхио Сетте Камара из DAMS.

Три лидера чемпионата, Ник де Вриз, Николас Латифа и Лука Гиотто, финишировали друг за другом с 6 по 8 места, поэтому ситуация в личном зачете почти не изменилась.

Формула-2 – это класс автомобилей с открытыми колесами, который существует с 1948 года. В иерархии FIA серия занимает место между Формулой-1 и Формулой-3.

Сын легендарного пилота Михаэля Шумахера Ник уже принял участие в тестах в составе команды Формулы-1 Ferrari. 20-летний Мик получил возможность испытать актуальный болид Ferrari образца нынешнего сезона на трассе в Бахрейне.

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Теги: Новости Спорта Спорт Формула-1
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