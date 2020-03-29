24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Сын Тайсона Фьюри послал отца в прямом эфире: видео

- Читати новину українською
Тайсон Фьюри с семьей / internewscast.com

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри не теряет время во время карантина, связанного с пандемией коронавируса. Британец проводит онлайн-тренировки для болельщиков. Сын непобедимого боксера "помог" отцу стать еще популярнее.

Один из сыновей Фьюри "послал" отца, когда тот в прямом эфире в инстаграме проводил тренировку.

Читайте также Фьюри – Уайлдер: дата и место третьего боя

31-летний боксер вместе с женой собирался сделать одно из упражнений. Чтобы дети не мешали, Фьюри попросил их покинуть помещение.

Дети послушали отца. Но, покидая комнату, один из сыновей послал его. В ответ Тайсон лишь улыбнулся.

У Фьюри и его жены Пэрис пятеро детей – двое дочерей и трое сыновей.

Видео курьезного момента

Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.

Автор: Михаил Гема
Теги: Тайсон Фьюри Новости Спорта Спорт Бокс
Комментарии

Читайте также

сегодня , 11:50 Усик дал неутешительный прогноз для украинской экономики
Бокс 416
сегодня , 09:46 Андрей Шевченко: Ситуация с коронавирусом очень похожа на чернобыльскую аварию
Футбол 632
сегодня , 06:00 Новости о коронавирусе 28 марта: заболела нардеп Скороход, в Италии – более 10 тысяч жертв
Новини України 15766
сегодня , 10:27 Коронавирус в Украине: заразились 418 человек
Лікування 129638
сегодня , 09:40 Это недопустимая ошибка, – Гончарук о скандальных договоренностях в Минске
Новини України 18518
сегодня , 11:31 Двое олигархов и алкогольный король: президент УПЛ раскритиковал украинские клубы
Футбол 431
сегодня , 08:38 Едва мог дышать: звездный футболист "Ювентуса" рассказал о борьбе с коронавирусом
Футбол 1890
сегодня , 10:14 Стала известна неожиданная причина, почему Хачериди не играет за брестское "Динамо"
Футбол 266
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
28 марта 18:30 Невероятная история украинской спортсменки, в честь которой создали уникальную куклу Барби
Марченко Олена
28 марта 16:30 Какие спортсмены заболели и выздоровели от коронавируса – список
Михайло Гема
25 марта 19:06 5 правил поведения, которые помогут преодолеть коронавирус: советы от ВОЗ и ФИФА
Ігор Саджениця
28 марта 09:51 Свитолина зажигает соблазнительными танцами в TikTok – видео
Софія Кулай
28 марта 08:40 Спорт против коронавируса: спортсмены, которые поддержали мир в борьбе с пандемией
Софія Кулай

Новости
Больше новостей
Залиште відгук