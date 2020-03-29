Сын Тайсона Фьюри послал отца в прямом эфире: видео
Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри не теряет время во время карантина, связанного с пандемией коронавируса. Британец проводит онлайн-тренировки для болельщиков. Сын непобедимого боксера "помог" отцу стать еще популярнее.
Один из сыновей Фьюри "послал" отца, когда тот в прямом эфире в инстаграме проводил тренировку.
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31-летний боксер вместе с женой собирался сделать одно из упражнений. Чтобы дети не мешали, Фьюри попросил их покинуть помещение.
Дети послушали отца. Но, покидая комнату, один из сыновей послал его. В ответ Тайсон лишь улыбнулся.
У Фьюри и его жены Пэрис пятеро детей – двое дочерей и трое сыновей.
Видео курьезного момента
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