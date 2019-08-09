Таблица коэффициентов УЕФА: Бельгия отрывается от Украины

Ничьи "Мариуполя" и "Зари" в матчах третьего квалификационного раунда Лиги Европы с АЗ и ЦСКА соответственно позволили Украине заработать для таблицы коэффициентов УЕФА еще одно очко. Но и соперники украинцев за место в топ-8 набрали очки.

Так, три украинских клуба принесли Украине лишь одно очко (в квалификации за победу начисляется одно очко, за ничью – 0,5). Итак, в активе Украины пока 7 очков, или 1,4 балла ("Шахтер" уже имеет четыре бонуса за место в групповом этапе Лиги чемпионов). И пока девятое место в рейтинге.

Зато бельгийцы могут похвастаться лучшим достижением – здесь и победа "Брюгге" над "Динамо" в Лиге чемпионов, а также "Антверпена" над "Викторией" в Лиге Европы. Вничью сыграл и "Гент", который на выезде противостоял кипрскому АЕЛ. При этом гол в этом матче забил украинец Роман Яремчук. Следовательно, отставание от Бельгии, которая на восьмом месте, составляет 1,5 балла (7,5 очка).

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Зато отрыв от Турции вырос до 0,5. "Башакшехир" дома проиграл "Олимпиакосу" в квалификации Лиги чемпионов "Трабзонспор" лишь в конце матча спас ничью против чешской "Спарты" на выезде, а "Ени Малатьяспор" тоже на выезде уступил сербскому "Партизану".

Подчеркнем, что после реформы еврокубков и внедрения с 2021 года третьего турнира и восьмая, и девятая ассоциации в таблице коэффициентов УЕФА имеют абсолютно одинаковые квоты в еврокубках. А именно – участие пяти клубов: двух – в Лиге чемпионов (одного – в групповом раунде, одного – в третьем квалификационном), одного – в Лиге Европы (в плей-офф раунде) и двух – в Лиге Европы-2 (одного – в третьем квалификационном раунде и одного – во втором квалификационном). А вот 10-я позиция теряет определенные привилегии (второй призер стартует в Лиге чемпионов на этап раньше). Не говоря уже о 11-й, которая не позволяет ассоциации автоматически делегировать свой клуб в групповой этап Лиги чемпионов.

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