Таблица коэффициентов УЕФА: победа "Шахтера" позволила украинцам приблизиться к конкурентам

Благодаря победе донецкого "Шахтера" над португальской "Бенфикой" в Лиге Европы, Украина пополнила свою копилку на два очка (или 0,4 балла).

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Зато конкуренты Украины набрали меньше очков. Турецкий "Башакшехир" на выезде уступил "Спортингу". Проиграл свой матч и "Зальцбург" – на выезде был разгромлен "Айнтрахт". Гостевое поражение и у "Аякса". А "АЗ Алкмар" и ЛАСК сыграли вничью между собой.

Бельгийский "Гент" украинцев Пластуна, Безуса и Яремчука уступил итальянской "Роме", а "Брюгге" сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед". Здесь стоит отметить гол бывшего нападающего луганской "Зари" Денниса Боннавентуре за бельгийский клуб. Ассистентом ему стал вратарь, а сам нападающий перебросил голкипера соперников, который неудачно вышел на перехват.

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Поэтому бельгийские, голландские и австрийские клубы набрали лишь по 0,2 балла, а турецкие ничего не заработали.

Таким образом Украина сократила отставание от Бельгии и Нидерландов и оторвалась от Австрии и Турции. Поэтому отставание от девятых Нидерландов теперь составляет лишь 1,45 балла. Хотя отрыв от 11-й Турции лишь 1,1 балла, а от Австрии – 1,75.

В этом сезоне Украину представляли 5 клубов. В активе "Шахтера" сейчас есть 11 баллов. "Горняки" могут набрать еще, ведь имеют шансы на выход в 1/8 финала Лиги Европы. Зато другие четыре клуба уже вылетели из еврокубков. "Динамо" набрало 6,5 очков, "Заря" – 4, "Александрия" – 3, "Мариуполь" – 0,5. В итоге 25 очков, которые делятся на 5 клубов. Поэтому в таблицу коэффициентов УЕФА украинские клубы в этом сезоне принесли пока 5,0 баллов.

Почему Украине важно набирать очки

Единственным представителем Украины в этом сезоне остается донецкий "Шахтер". Поэтому именно на "горняков" возлагается задача набирать зачетные очки. Они нужны для того, чтобы наша ассоциация и впредь оставалась не ниже 9-го места в рейтинге коэффициентов УЕФА. С сезона 2021/22 это оставит за нами право и в дальнейшем делегировать пять клубов в еврокубки – два в Лигу чемпионов (один – в групповой раунд, один – в третий квалификационный раунд), один – в Лигу Европы (в третий квалификационный раунд), а еще два – в новую Лигу конференций (один – во второй квалификационный раунд, один – в третий квалификационный раунд). Зато в десятый ассоциации вторая команда стартует на этап раньше в квалификации Лиги чемпионов. А одиннадцатая ассоциация теряет возможность напрямую отправить команду в групповой этап ЛЧ.