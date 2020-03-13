Таблица коэффициентов УЕФА: Украина благодаря победе "Шахтера" в Лиге Европы догоняет Нидерланды
После еврокубковой неделе Украина сократила отставание от Нидерландов в таблице коэффициентов УЕФА. Единственный представитель Украины "Шахтер" заработал 0,4 балла за победу в 1/8 финала Лиги Европы.
"Горняки" одержали тяжелую победу над немецким "Вольфсбургом" со счетом 2:1. Теперь Украина имеет 34,500 балла и остается на 10-й строчке.
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На 9-м месте остаются Нидерланды, у них 35,750 балла. Однако у Нидерландов больше нет команд в еврокубках, информирует сайт УЕФА.
Последний клуб Турции в еврокубках "Истанбул", как и "Шахтер" победил на этой стадии Лиги Европы "Копенгаген". В Турции, идет на 11-м месте, теперь 33,600 балла.
Что дают позиции в рейтинге?
- Девятая ассоциация получает двух представителей в Лиге чемпионов, при чем одному гарантированное участие в групповом раунде, а другому – в третьем квалификационном.
- Также девятая ассоциация имеет одного участника в Лиге Европы (в плей-офф раунде) и двух в Лиге конференций (одного в третьем квалификационном раунде и один во втором).
- Десятая ассоциация получит все ту же квоту, но серебряный призер стартует во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов.
- Одиннадцатая ассоциация теряет право попасть в Лигу чемпионов автоматически.
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