Таблица коэффициентов УЕФА: Украина благодаря победе "Шахтера" в Лиге Европы догоняет Нидерланды

После еврокубковой неделе Украина сократила отставание от Нидерландов в таблице коэффициентов УЕФА. Единственный представитель Украины "Шахтер" заработал 0,4 балла за победу в 1/8 финала Лиги Европы.

"Горняки" одержали тяжелую победу над немецким "Вольфсбургом" со счетом 2:1. Теперь Украина имеет 34,500 балла и остается на 10-й строчке.

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На 9-м месте остаются Нидерланды, у них 35,750 балла. Однако у Нидерландов больше нет команд в еврокубках, информирует сайт УЕФА.

Последний клуб Турции в еврокубках "Истанбул", как и "Шахтер" победил на этой стадии Лиги Европы "Копенгаген". В Турции, идет на 11-м месте, теперь 33,600 балла.

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