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Тайное возвращение Ярмоленко: украинец провел секретный матч против "Тоттенхэма"

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Андрей Ярмоленко / ФК "Вест Хэм"

Лондонский "Вест Хэм" несколько дней назад на своем тренировочном поле сыграл товарищеский матч против "Тоттенхэма".

Согласно информации Twitter-страницы ExWHUemployee, целью спарринга была проверка физических кондиций некоторых игроков, в том числе Андрея Ярмоленко. Вероятно, украинец появился на поле.

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  • Ярмоленко восстанавливается после травмы мышцы бедра, которую получил 16 декабря 2019 года.
  • Вероятно, что Ярмоленко не сыграет до конца зимы, хотя прогнозировалось, что украинец вернется 29 февраля.
  • В этом сезоне Ярмоленко провел за "Вест Хэм" 15 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Футбол Спорт Новости Спорта Тоттенхем Вест Хем Андрей Ярмоленко
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