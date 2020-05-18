Тайсон избил мужчину в тюрьме: история "Железного Майка"

Легендарный американский боксер Майк Тайсон принял участие в драке в тюрьме. Бывший чемпион мира ударил другого заключенного.

Историю о драке в тюрьме Тайсон рассказал в интервью для talkSPORT. По словам Майка, он только однажды принял участие в драке.

Смотрите также Настоящий зверь: Майк Тайсон агрессивно боксирует на тренировках – видео

Кто-то что-то сказал, я просто подошел и ударил его. Мы были заперты в течение долгого времени, это было что-то раздражающее, поэтому я подошел и ударил,

– сказал Майк.

По словам Тайсона, заключенных закрывали в камерах после инцидентов с ножевыми ранениями.

Нас закрыли, и мы даже не могли пойти в спортзал. Кого-то пырнули ножом, и нас закрывали. Я чувствовал себя несчастным там,

– добавил Тайсон.

Почему Тайсон попал в тюрьму

Майк Тайсон сидел в тюрьме с 1992 по 1995 год за изнасилование. В 1992 он был приговорен к 6 годам тюрьмы, из которых отсидел только три.

В 1998 Тайсон был приговорен к 3,5 месяцам лишения свободы за избиение людей, которые столкнулись с его машиной.

В 2008 году Майк попал в тюрьму за употребление наркотиков и вождение автомобиля в состоянии наркотического опьянения.

В юном возрасте боксер также отбывал наказания в детских колониях.

Больше новостей про футбол, баскетбол, биатлон и все интересное из мира спорта – читайте в разделе Спорт24.