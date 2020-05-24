Тайсон вернулся в ринг и запугал соперника голым торсом: видео

Американец Майк Тайсон принял участие в шоу Double Or Nothing от реслинг-промоушена All Elite Wrestling (AEW). 53-летний экс-боксер нарушил план и запугал своего оппонента.

Бывший чемпион мира должен был вынести на сцену чемпионский титул накануне боя Лэнс Арчер против Коде, пишет 24 канал.

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И "Железный Майк" решил прибегнуть к импровизации через менеджера Арчера.

.@MikeTyson has arrived and is ready to present the #TNTChampionship to either @CodyRhodes or @LanceHoyt.

Who takes the win?



Order Double or Nothing NOW on all major cable & satellite providers / @BRLive / @FITETV (Intl Fans Only) #AEWDoN pic.twitter.com/QQG0OvoCEb — All Elite Wrestling (@AEWrestling) May 24, 2020

Менеджер Арчера Джейк Робертс попытался вмешаться в ход схватки. Он начал угрожать оппоненту.

Тайсон решил, что бой должен быть справедливым, поэтому прогнал Робетса. Майк яростно взглянул на того и продемонстрировал голый торс.

.@miketyson has seen enough!

Order Double or Nothing NOW on all major cable & satellite providers / @BRLive / @FITETV (Intl Fans Only) #AEWDoN pic.twitter.com/M26AzLAVFR — All Elite Wrestling (@AEWrestling) May 24, 2020

Видимо, форма Тайсона напугала менеджера Арчера и тот решил больше не вмешиваться в поединок.

В итоге Коди одержал победу и получил титул из рук легенды бокса.

Тайсон планирует вернуться в бокс