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Тайсон вернулся в ринг и запугал соперника голым торсом: видео

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Майк Тайсон
Майк Тайсон / All Elite Wrestling

Американец Майк Тайсон принял участие в шоу Double Or Nothing от реслинг-промоушена All Elite Wrestling (AEW). 53-летний экс-боксер нарушил план и запугал своего оппонента.

Бывший чемпион мира должен был вынести на сцену чемпионский титул накануне боя Лэнс Арчер против Коде, пишет 24 канал.

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И "Железный Майк" решил прибегнуть к импровизации через менеджера Арчера.

Менеджер Арчера Джейк Робертс попытался вмешаться в ход схватки. Он начал угрожать оппоненту.

Тайсон решил, что бой должен быть справедливым, поэтому прогнал Робетса. Майк яростно взглянул на того и продемонстрировал голый торс.

Видимо, форма Тайсона напугала менеджера Арчера и тот решил больше не вмешиваться в поединок.

В итоге Коди одержал победу и получил титул из рук легенды бокса.

Тайсон планирует вернуться в бокс

  • Тайсон планирует вернуться в бокс ради проведения благотворительных боев. Он уже возобновил тренировки и демонстрирует приличную форму.
  • Сообщалось, что Тайсон может провести бой с американцем Эвандером Холифилдом.
  • По другой информации, соперником Тайсона станет американец Шеннон Бриггс.
  • Президент WBC Маурисио Сулейман готов включить Тайсона в рейтинг, чтобы тот смог провести бой.
Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Бокс
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