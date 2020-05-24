Тайсон вернулся в ринг и запугал соперника голым торсом: видео
Американец Майк Тайсон принял участие в шоу Double Or Nothing от реслинг-промоушена All Elite Wrestling (AEW). 53-летний экс-боксер нарушил план и запугал своего оппонента.
Бывший чемпион мира должен был вынести на сцену чемпионский титул накануне боя Лэнс Арчер против Коде, пишет 24 канал.
Читайте также Тайсон избил мужчину в тюрьме: история "Железного Майка"
И "Железный Майк" решил прибегнуть к импровизации через менеджера Арчера.
Менеджер Арчера Джейк Робертс попытался вмешаться в ход схватки. Он начал угрожать оппоненту.
Тайсон решил, что бой должен быть справедливым, поэтому прогнал Робетса. Майк яростно взглянул на того и продемонстрировал голый торс.
Видимо, форма Тайсона напугала менеджера Арчера и тот решил больше не вмешиваться в поединок.
В итоге Коди одержал победу и получил титул из рук легенды бокса.
Тайсон планирует вернуться в бокс
- Тайсон планирует вернуться в бокс ради проведения благотворительных боев. Он уже возобновил тренировки и демонстрирует приличную форму.
- Сообщалось, что Тайсон может провести бой с американцем Эвандером Холифилдом.
- По другой информации, соперником Тайсона станет американец Шеннон Бриггс.
- Президент WBC Маурисио Сулейман готов включить Тайсона в рейтинг, чтобы тот смог провести бой.