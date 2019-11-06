Тайсон Фьюри бросил вызов Уайлдеру: Жду тебя в феврале – видео
Британский боксер Тайсон Фьюри обратился к чемпиону мира по версии WBC Деонтею Уайлдеру. Тайсон хочет провести бой против американца уже в феврале 2020 года.
Вызов от Фьюри
Фьюри, который был чемпионом мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO, записал видеообращение к Уайлдеру и опубликовал его в инстаграме.
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Эй, Уайлдер, не знаю, почему ты говоришь, что я тебя боюсь. Если бы я тебя боялся, то не размазал бы тебя на ринге в твоей же стране, где меня, к сожалению, обокрали, дав ничью. Давай уже решай вопрос с Ортисом и я жду тебя в феврале, я завершу то, что начал в первом поединке,
– сказал Тайсон.
Тайсон – обязательный претендент на пояс WBC
Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что в феврале 2020 года Деонтей Уайлдер будет защищать титул против обязательного претендента Тайсона Фьюри. Точную дату и место боя Сулейман не назвал.
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"Поединок обладателя титула Уайлдера против Фьюри в феврале будет признан обязательной защитой 2020 года. Чемпион WBC должен будет провести следующую обязательную защиту через год.
Если Диллиана Уайта признают невиновным в употреблении допинга, мы подтвердим его статус временного чемпиона и он получит право сразиться в феврале 2021 года против действующего на тот момент чемпиона.
Но его статус обязательного претендента и временного чемпиона приостановлен до тех пор, пока ситуация не прояснится", – сказал Сулейман в комментарии ютуб-каналу Boxing Social.
До поединка с Фьюри Уайлдер проведет защиту титула против Луиса Ортиса 23 ноября.
Первый бой между Фьюри и Уайлдером
Первая встреча Уайлдера и Фьюри завершилась вничью. Тайсон Фьюри дважды побывал в нокдауне и был близок, чтобы проиграть бой.
Но судьи раздельным решением не смогли отдать победу кому-либо из соперников. Поэтому пояс чемпиона WBC остался у Деонтея.
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