Тайсон Фьюри бросил вызов Уайлдеру: Жду тебя в феврале – видео

Британский боксер Тайсон Фьюри обратился к чемпиону мира по версии WBC Деонтею Уайлдеру. Тайсон хочет провести бой против американца уже в феврале 2020 года.

Вызов от Фьюри

Фьюри, который был чемпионом мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO, записал видеообращение к Уайлдеру и опубликовал его в инстаграме.

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Эй, Уайлдер, не знаю, почему ты говоришь, что я тебя боюсь. Если бы я тебя боялся, то не размазал бы тебя на ринге в твоей же стране, где меня, к сожалению, обокрали, дав ничью. Давай уже решай вопрос с Ортисом и я жду тебя в феврале, я завершу то, что начал в первом поединке,

– сказал Тайсон.

Тайсон – обязательный претендент на пояс WBC

Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что в феврале 2020 года Деонтей Уайлдер будет защищать титул против обязательного претендента Тайсона Фьюри. Точную дату и место боя Сулейман не назвал.

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"Поединок обладателя титула Уайлдера против Фьюри в феврале будет признан обязательной защитой 2020 года. Чемпион WBC должен будет провести следующую обязательную защиту через год.

Если Диллиана Уайта признают невиновным в употреблении допинга, мы подтвердим его статус временного чемпиона и он получит право сразиться в феврале 2021 года против действующего на тот момент чемпиона.

Но его статус обязательного претендента и временного чемпиона приостановлен до тех пор, пока ситуация не прояснится", – сказал Сулейман в комментарии ютуб-каналу Boxing Social.

До поединка с Фьюри Уайлдер проведет защиту титула против Луиса Ортиса 23 ноября.

Первый бой между Фьюри и Уайлдером

Первая встреча Уайлдера и Фьюри завершилась вничью. Тайсон Фьюри дважды побывал в нокдауне и был близок, чтобы проиграть бой.

Но судьи раздельным решением не смогли отдать победу кому-либо из соперников. Поэтому пояс чемпиона WBC остался у Деонтея.

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