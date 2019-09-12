Тайсон Фьюри поиздевался над своим соперником на дуэли взглядов: видео
Британец Тайсон Фьюри и швед Отто Уаллин уже 14-го сентября встретятся в США. Боксеры проводят не только финальные тренировки, но и пресс-конференции.
Фьюри, который известен своим нестандартным поведением, решил пошутить над шведским соперником.
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Британец корчил смешные гримасы и что-то демонстрировал присутствующим. Когда происходила дуэль взглядов, то Тайсон тоже не удержался, чтобы сделать несколько забавных движений.
28-летний Отто Уаллин спокойно реагировал на действия британца и даже старался ему подыграть.
Видео дуэли взглядов Фьюри – Уаллин
Специалисты критикуют Тайсона за бой против Уаллина. Шведа называют абсолютным аутсайдером поединка и бой станет легкой прогулкой для Фьюри.
В свою очередь Тайсон заявил, что у него был маленький выбор соперников.
Поединок Тайсон Фьюри – Отто Уаллин состоится 14-го сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США). Результат боя читайте на сайте Спорт24.
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