Тайсон Фьюри поиздевался над своим соперником на дуэли взглядов: видео

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Тайсон Фьюри – Отто Уаллин
Тайсон Фьюри – Отто Уаллин / boxingscene.com

Британец Тайсон Фьюри и швед Отто Уаллин уже 14-го сентября встретятся в США. Боксеры проводят не только финальные тренировки, но и пресс-конференции.

Фьюри, который известен своим нестандартным поведением, решил пошутить над шведским соперником.

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Британец корчил смешные гримасы и что-то демонстрировал присутствующим. Когда происходила дуэль взглядов, то Тайсон тоже не удержался, чтобы сделать несколько забавных движений.

28-летний Отто Уаллин спокойно реагировал на действия британца и даже старался ему подыграть.

Видео дуэли взглядов Фьюри – Уаллин

Специалисты критикуют Тайсона за бой против Уаллина. Шведа называют абсолютным аутсайдером поединка и бой станет легкой прогулкой для Фьюри.

В свою очередь Тайсон заявил, что у него был маленький выбор соперников.

Поединок Тайсон Фьюри – Отто Уаллин состоится 14-го сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США). Результат боя читайте на сайте Спорт24.

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Теги: Спорт Тайсон Фьюри Бокс
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