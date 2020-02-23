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Тайсон Фьюри попробовал на вкус кровь Уайлдера, лизнув его во время боя: видео

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Тайсон Фьюри облизывает Деонтея Уайлдера / twitter.com/espn

Тайсон Фьюри издавна отличался особым поведением. Не обошлось без странных поступков и во время боя против Деонтея Уайлдера.

В одном из раундов, когда голова Уайлдера была залита кровью (ему делали губу и ухо), Фьюри сошелся с ним в клинче. И решил лизнуть за шею своего соперника, попробовав кровь. Этот момент попал в трансляцию боя.

К слову: Фьюри техническим нокаутом победил Уайлдера и стал новым чемпионом WBC: видео боя

Смотрите видео как Фьюри лизнул Уайлдера, попробовав его кровь

 

 

Напомним, что сам бой закончился уверенной победой Фьюри техническим нокаутом в седьмом раунде. Он получил титул чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе. А после этого спел песню в ринге.

Напомним, что украинский боксер Иван Редкач в бою против Дэнни Гарсии в похожем эпизоде ​​укусил своего соперника. Тогда Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк наказала украинского боксера, дисквалифицировав его на год, штрафом в 10 тысяч долларов и не выплатив ему гонорар за бой. Но потом срок дисквалификации сократили, а гонорар (300 тысяч долларов) таки выплатили.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри Новости Спорта Спорт Бокс
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