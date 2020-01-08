Тайсон Фьюри публично обозвал Александра Усика бомжом

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) раскритиковал главу WBO Пако Валькарселя.

Фьюри остался недоволен тем, что WBO вместо него назначила обязательным претендентом на титул организации украинца Александра Усика (17-0, 13 КО).

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Может быть, я бы прислушался к вам, если бы вы не сдвинули меня с первой позиции рейтинга WBO и вместо меня не поставили какого-то бомжа, у которого один бой в супертяжелом весе. Тогда вы имели бы право что-то мне говорить,

– сказал Фьюри.

Отметим, что британец также резко высказался в адрес президента WBO после того, как тот выдвинул идею о проведении боя между Фьюри и проспектом из Узбекистана Баходиром Жалоловым (6-0, 6 КО).

Если обладатель пояса по версии WBO Энтони Джошуа освободит его, то обязательным претендентом на титульный бой организации станет именно Усик.

На данный момент украинец близок к проведению поединка против Дерека Чисоры. Встреча Усика с британцем должна состояться в конце марта.