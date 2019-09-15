Тайсон Фьюри с ужасным рассечением одолел Валлина решением судей: видео

В Лас-Вегасе на T-Mobile Арене состоялся бой между британцем Тайсоном Фьюри и непобежденным до этого поединка шведом Отто Валлином.

Фьюри одержал победу единогласным решением судей – 118-110, 117-111, 116-112.

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В третьем раунде Валлину удалось неплохо атаковать противника и сделать Фьюри рассечение над правой бровью. Голландец выглядел достаточно хорошо в течение еще двух-трех раундов, пока был свеж и подвижен.

Tyson Fury’s brutal cuts he received tonight in his Battle with Otto Wallin #FuryWallin pic.twitter.com/jbh8CBFhc9 — BOXING CORNER 2️⃣4️⃣/7️⃣ (@boxingcorner247) 15 сентября 2019 г.

Но начиная с шестой трехминутки Фьюри начал перехватывать инициативу и действовать в своей манере. До 10 раунда Валлин полностью устал и уже едва держался на ногах, правда и Тайсон особо не рвался в бой, но заметно перебоксировал своего оппонента.

В 12 раунде Отто даже пытался перейти в атаку и попытаться что-то выжать из последней трехминутки, но отсутствие сил давало о себе знать.

Благодаря этой победе Тайсон Фьюри обеспечил себе место в контрактном рематче против Деонтея Уайлдера. Этот бой должен состояться 22 февраля в Лас-Вегасе, но для участия в нем Уайлдеру еще предстоит победить Луиса Ортиса 23 ноября.

Фьюри и Уайлдер уже встречались 1 декабря 2018 года – тогда была зафиксирована ничья.

Видео боя Тайсон Фьюри – Отто Валлин