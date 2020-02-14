Тайсон Фьюри сделал неожиданное заявление про Усика
Британский боксер Тайсон Фьюри поделился мнением об Александре Усике. Тайсон все еще считает, что Александру не хватает габаритов для супертяжелого веса, но он уверен, что украинец может удивить.
В интервью boxing news24 Тайсон Фьюри назвал Александра Усика техничным боксером.
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Усик способен на что угодно в супертяжелом дивизионе. Он хороший левша, очень техничный боксер. Единственный его недостаток – габариты. В сегодняшнем супертяжелом весе боксеры достаточно массивны. Но иногда размер не играет роли, если знать, как правильно его использовать,
– сказал Фьюри.
Также Фьюри ранее рассказал, что не планирует драться с Усиком, поскольку на поединке с украинцем не удастся заработать солидный гонорар.
По словам Фьюри, он не изменит свого мнения, даже если Усик победит чемпиона мира Энтони Джошуа.
Статистика Фьюри: 30 боев, 29 побед, 20 нокаутов, 1 ничья
- Следующий бой Тайсон Фьюри проведет 22 февраля против чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайледра.
- Это будет второй поединок Уайлдера и Фьюри. Первая встреча завершилась ничьей, хотя британец побывал в нокдауне.
- Александр Усик дал свой прогноз на реванш. Украинец убежден, что Тайсон Фьюри выиграет поединок.
- Усик свой следующий бой проведет весной. Украинец может встретиться с Дереком Чисорой.