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Тайсон Фьюри сделал неожиданное заявление про Усика

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Тайсон Фьюри / independent.co.uk

Британский боксер Тайсон Фьюри поделился мнением об Александре Усике. Тайсон все еще считает, что Александру не хватает габаритов для супертяжелого веса, но он уверен, что украинец может удивить.

В интервью boxing news24 Тайсон Фьюри назвал Александра Усика техничным боксером.

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Усик способен на что угодно в супертяжелом дивизионе. Он хороший левша, очень техничный боксер. Единственный его недостаток – габариты. В сегодняшнем супертяжелом весе боксеры достаточно массивны. Но иногда размер не играет роли, если знать, как правильно его использовать,
– сказал Фьюри.

Также Фьюри ранее рассказал, что не планирует драться с Усиком, поскольку на поединке с украинцем не удастся заработать солидный гонорар.

По словам Фьюри, он не изменит свого мнения, даже если Усик победит чемпиона мира Энтони Джошуа.

Статистика Фьюри: 30 боев, 29 побед, 20 нокаутов, 1 ничья

  • Следующий бой Тайсон Фьюри проведет 22 февраля против чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайледра.
  • Это будет второй поединок Уайлдера и Фьюри. Первая встреча завершилась ничьей, хотя британец побывал в нокдауне.
  • Александр Усик дал свой прогноз на реванш. Украинец убежден, что Тайсон Фьюри выиграет поединок.
  • Усик свой следующий бой проведет весной. Украинец может встретиться с Дереком Чисорой.
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Автор: Михаил Гема
Теги: Спорт Тайсон Фьюри Бокс Александр Усик
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