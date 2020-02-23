Тайсон Фьюри спел в ринге после победы над Деонтеем Уайлдером: видео

Британский боксер Тайсон Фьюри победил Деонтей Уайлдера и завоевал титул чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе. Свою победу боксер отметил песней еще в ринге.

Сам бой длился всего семь раундов. Фьюри победил техническим нокаутом, когда рефери просто был вынужден остановить противостояние.

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После победы Фьюри поблагодарил всех, кто помогал ему, заявил, что Уайлдер еще станет чемпионом мира. А после этого спел песню American Pie Дона Маклина.

And a song to send everyone home.



The King has conquered the American Heavyweight landscape.



What's next? #WilderFury2 pic.twitter.com/Phn0b38TlF — Top Rank Boxing (@trboxing) February 23, 2020

Стоит отметить, что пения в ринге стали для Фьюри уже привычным явлением. Он это делал неоднократно.