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Тайсон Фьюри спел в ринге после победы над Деонтеем Уайлдером: видео

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Тайсон Фьюри поет песню / twitter.com/trboxing

Британский боксер Тайсон Фьюри победил Деонтей Уайлдера и завоевал титул чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе. Свою победу боксер отметил песней еще в ринге.

Сам бой длился всего семь раундов. Фьюри победил техническим нокаутом, когда рефери просто был вынужден остановить противостояние.

Больше об этом: Фьюри техническим нокаутом победил Уайлдера и стал новым чемпионом WBC

После победы Фьюри поблагодарил всех, кто помогал ему, заявил, что Уайлдер еще станет чемпионом мира. А после этого спел песню American Pie Дона Маклина.

Стоит отметить, что пения в ринге стали для Фьюри уже привычным явлением. Он это делал неоднократно.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Тайсон Фьюри Новости Спорта Бокс Спорт
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