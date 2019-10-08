Тайсон Фьюри устроил массовую драку в ринге: его сдерживало 20 человек (фото и видео)
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри стал приглашенной звездой рестлинг-промоушена WWE. Там он сошелся в бою против Брауна Строумана.
Для того, чтобы "подогреть интерес" к вечеру боя, Строуман и Фьюри устроили перепалку перед этим. Словесной перепалкой началась и их "встреча" в ринге. Рестлер припомнил Фьюри его нокауты от Деонтея Уайлдера, а боксер спросил у него про титулы чемпиона мира.
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Фото: wwe.com
Однако лишь словами бойцы не ограничились, и перешли к рукопашному бою. При этом обоих бойцов сначала сдерживали охранники, а потом и другие рестлеры, которым "досталось" от Фьюри.
Видео боя Тайсона Фьюри и Брауна Строумана
Победителем этого "боя" вышел Фьюри, который последним остался в ринге.
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