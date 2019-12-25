Тайсон Фьюри взял себе тренером Конора Макгрегора

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) прокомментировал информацию о том, что Конор Макгрегор (21-4) будет помогать ему подготовиться к ММА.

Сейчас Фьюри готовится к повторному бою с американским чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером. Слова боксера приводит портал Boxing Scene.

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Думаю, что Конор – фантастический воин. Он сам предложил мне тренироваться вместе, если я когда-нибудь захочу перейти в ММА. Вы знаете какого лучше тренера, чем Конор? Я с большим нетерпением жду тренировки с ним. Мы собираемся все спланировать, и вскоре я буду в Дублине. Я обязательно буду тренироваться с ним. На прошлой неделе я тренировался с ММА с Дарреном Тилли в Ливерпуле. Я действительно наслаждаюсь новыми вызовами,

– сказал Тайсон.

Первый бой между Уайлдером и ФьюриКак известно, первая встреча в ринге между Уайлдером и Фьюри завершилась вничью. Хотя Тайсон Фьюри дважды побывал в нокдауне и был близок, чтобы проиграть бой. Судьи раздельным решением не смогли отдать победу кому-либо из соперников. Поэтому пояс чемпиона WBC остался у Деонтея.

Напомним, что обязательным условием для повторной встречи Фьюри и Уайлдера в ринге были победы обоих боксеров в промежуточных боях. Так, американец защитил свой титул в боях с Домиником Бризилом и Луисом Ортисом, а британец победил немца Тома Шварца и шведа Отто Валлина.