Тайсон готовится к игре с "Манчестер Сити" в защитном шлеме: фото

41 Читати новину українською
Тайсон
Тайсон / shakhtar.com

Донецкий "Шахтер" провел тренировку накануне старта в Лиге чемпионов против "Манчестер Сити". Вместе с командой к поединку с англичанами готовится лидер команды Тайсон.

Тайсон получил жуткую травму в матче против "Зари". В игровом моменте он упал на газон, после чего голову бразильца коленом задел одноклубник Исмаили. На поле у него начался приступ, и его забрали медики.

Читайте также: Шахтер – Манчестер Сити: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Уже после матча игрок записал видеообращение к своим болельщикам. Он сообщил, что с ним все хорошо. Он уже тренируется с основой. И планирует сыграть в матче против "Мансити".

"Шахтер" опубликовал фотографии с тренировки, где Тайсон занимался в специальном шлеме. Вероятно, что бразилец на игру с "Манчестер Сити" выйдет с защитным элементом на голове.

Журналист Игорь Циганык сообщил, что Тайсон готов сыграть в первом матче Лиги чемпионов.

Поединок "Шахтер" – "Манчестер Сити" состоится 18-го сентября в Харькове на ОСК "Металлист". Начало игры в 22:00.

blog_ava
Поджог дома Гонтаревой: что известно на данный момент – фото и видео
сегодня
2691
Теги: Шахтер Манчестер Сити Шахтар – Манчестер Сити Новости Спорта Спорт Футбол Лига чемпионов
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Заря" несколько месяцев искала нового тренера у меня за спиной, – Юрий Вернидуб
сегодня 13:29 "Заря" несколько месяцев искала нового тренера у меня за спиной, – Юрий Вернидуб
134
Лига чемпионов: самые интересные противостояния первого игрового дня
сегодня 09:09 Лига чемпионов: самые интересные противостояния первого игрового дня
187
Мифы о похудении, которые стоит знать
16 сентября 22:10 Мифы о похудении, которые стоит знать
83
История Жана Беленюка: как двукратный чемпион мира по борьбе стал народным депутатом
16 сентября 20:40 История Жана Беленюка: как двукратный чемпион мира по борьбе стал народным депутатом
307
"Динамо" показало худший старт в чемпионате Украины за время Независимости
16 сентября 12:41 "Динамо" показало худший старт в чемпионате Украины за время Независимости
131
Новости
Больше новостей
Залиште відгук