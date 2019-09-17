Тайсон готовится к игре с "Манчестер Сити" в защитном шлеме: фото

Донецкий "Шахтер" провел тренировку накануне старта в Лиге чемпионов против "Манчестер Сити". Вместе с командой к поединку с англичанами готовится лидер команды Тайсон.

Тайсон получил жуткую травму в матче против "Зари". В игровом моменте он упал на газон, после чего голову бразильца коленом задел одноклубник Исмаили. На поле у него начался приступ, и его забрали медики.

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Уже после матча игрок записал видеообращение к своим болельщикам. Он сообщил, что с ним все хорошо. Он уже тренируется с основой. И планирует сыграть в матче против "Мансити".

"Шахтер" опубликовал фотографии с тренировки, где Тайсон занимался в специальном шлеме. Вероятно, что бразилец на игру с "Манчестер Сити" выйдет с защитным элементом на голове.

Журналист Игорь Циганык сообщил, что Тайсон готов сыграть в первом матче Лиги чемпионов.

Поединок "Шахтер" – "Манчестер Сити" состоится 18-го сентября в Харькове на ОСК "Металлист". Начало игры в 22:00.